Querida Amazonia: suor Weiler (Perù), “riconosciuto formalmente il ruolo delle donne nella Chiesa”

“Papa Francesco ha ascoltato la richiesta che durante il Sinodo per l’Amazzonia gli è stata rivolta. È riconosciuto formalmente il ruolo delle donne nella missione, nella catechesi, nell’azione della Chiesa. È previsto che le donne su richiesta del vescovo svolgano precisi servizi ecclesiali”. Lo spiega al Sir suor Birgit Weiler, della Congregazione delle Suore Missionarie Mediche, collaboratrice nella Pastorale per la cura del creato della Commissione episcopale di azione sociale della Conferenza episcopale peruviana. La religiosa, nel commentare le implicazioni pastorali e ministeriali dell’esortazione “Querida Amazonia”, sottolinea che essa dà “alle donne e al loro servizio maggiore dignità”.

Secondo suor Weiler, occorre una “visione integrale e globale” del documento papale, senza che si debba dare ad alcuni spetti un’importanza esagerata. Tuttavia, “per quanto riguarda il tema dell’ordinazione sacerdotale di uomini sposati, a mio avviso il Papa non chiude la porta. Non ha dato la sua approvazione, ma non ha neppure escluso la possibilità, nel momento in cui ha dichiarato di non voler ‘sostituire’ il documento finale del Sinodo. Penso che la questione possa essere ripresa in mano dalle Chiese locali. Al tempo stesso e allo stesso modo, auspico personalmente che riprenda il lavoro di riflessione una nuova Commissione incaricata di approfondire la questione del diaconato femminile”.

Sullo sfondo, una “Chiesa davvero sinodale. Questa è stata una grande intuizione di Francesco. In un mondo frammentato e diviso, la Chiesa è chiamata a camminare insieme e mostrare sempre più il suo volto sinodale”.