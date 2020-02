Incontro Cei sul Mediterraneo: card. Bassetti, “la fede è trasmessa solo a una minoranza dei giovani”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(da Bari) “La fede è trasmessa solo a una minoranza delle giovani e delle nuove generazioni, in via di ulteriore restringimento”. A lanciare il grido d’allarme è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che da Bari ha chiesto ai vescovi cattolici del Mare Nostrum: “Come aiutarci fra Chiese ad abitare un’area mediterranea dove i cristiani sono dovunque una minoranza?”. “La trasmissione della fede nel contesto mediterraneo odierno è sfida comune – nelle profonde differenze – per tutti noi”, la tesi del presidente della Cei, secondo il quale è “necessario e utile non solo il confronto fra vescovi, ma anche far crescere la coscienza fra i nostri giovani che la fede in Gesù risorto, nei vari contesti e con tutte le loro diversità, genera una medesima comunione di vita per l’edificazione e la crescita reciproche”. “Pensare alla trasmissione della fede nelle nostre Chiese richiede di pensare ai giovani”, l’appello della Chiesa italiana: “Essi ci risultano talvolta indecifrabili, inseriti come sono in una rete globalizzata di relazioni e di pluri-appartenenze, riflesso del cambiamento d’epoca in cui la stessa velocità dei cambiamenti mette in crisi le modalità tradizionali di comunicare il Vangelo e di vivere la comunità ecclesiale. A ciò si aggiunge che molti nostri giovani lasciano le loro terre in cerca di lavoro (anche moltissimi italiani), con ripercussioni immediate nella loro progettualità familiare e nella loro vita ecclesiale”.