Diocesi: Rimini, la beatificazione di Sandra Sabattini avverrà il 14 giugno alla Fiera di Rimini

La beatificazione della venerabile Sandra Sabattini avverrà nel corso della solennità del Corpo e Sangue di Cristo, il 14 giugno, alle ore 17, presso la Fiera di Rimini. A dare l’ufficialità del luogo e dell’ora è il vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. La scelta della Fiera riminese è dettata da due motivi: accogliere le migliaia di fedeli che sono attesi e dare la più ampia possibilità ai membri dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), che si trovano in carrozzina o con handicap e disabilità fisiche, di poter partecipare nella maniera migliore possibile a quella che sarà una festa per la diocesi e tutta la comunità riminese.

Sandra, che faceva parte della Comunità papa Giovanni XXIII, sarà la prima fidanzata santa ammessa all’onore degli altari. Vi arriva dopo una causa durata 13 anni. La fase diocesana del processo, avviata nel 2006, si è chiusa il 6 dicembre 2008. Il 2 ottobre 2019 Papa Francesco ha promulgato il decreto riguardante la beatificazione di “Alessandra (Sandra) Sabattini, laica”.

Il vescovo di Rimini, esprimendo gioia per l’evento della beatificazione che segnerà in modo marcato e indelebile il cammino della Chiesa di Rimini, ha voluto ringraziare la Comunità Papa Giovanni XXIII, pienamente coinvolta nella preparazione dell’evento, e ha manifestato cordiale riconoscenza al clero, alle comunità parrocchiali, alle comunità di vita consacrata, alle varie associazioni e movimenti, al gruppo promotore, alle istituzioni pubbliche e ai tanti volontari che si stanno dedicando a far conoscere la figura e il messaggio di Sandra, attraverso mostre, testimonianze e pubblicazioni.