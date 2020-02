Diocesi: Rimini, il 7 e l’8 marzo l’Assemblea sinodale dedicata ai giovani

Sabato 7 e domenica 8 marzo si terrà a Rimini l’Assemblea sinodale diocesana “Spazio ai Giovani”. Un evento che rappresenta il culmine di un percorso cominciato nel 2017 con il Sinodo dedicato a “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. A partire da quello stimolo, la diocesi di Rimini ha cominciato un cammino di riflessione per i giovani del territorio, attraverso laboratori dedicati a cinque aree tematiche: “Sogni e futuro”, “Affetti e relazioni”, “Impegno per un mondo migliore”, “Fede e vita cristiana” e “Luoghi di vita”.

Durante l’Assemblea i delegati di ogni gruppo giovanile che ha partecipato ai laboratori porteranno i risultati di questo percorso, proponendo idee e iniziative concrete per stimolare un dialogo con la Chiesa riminese. Sono 206 i delegati, che si riuniranno in 21 tavoli di confronto con il supporto di 21 facilitatori.

Oltre al lavoro propriamente assembleare, riservato ai delegati, il programma prevede anche la “Fiera”: una serie di iniziative aperte a tutti, giovani e adulti, pensate per stimolare l’incontro e il confronto su tematiche d’attualità. Appuntamento sabato 7 marzo dalle ore 15 presso il Seminario vescovile di Rimini (via Covignano, 259), con incontri su web (“Tecnologie di comunità: il digitale in parrocchia in prospettiva comunitaria”), ambiente (“L’universo nascosto all’interno dell’uomo”), politica (“Connessioni, una comunità pensante”) e legalità. Dopo la Fiera, alle 21 nel centro di Rimini, inizierà la “Notte Bianca”, con diversi momenti di incontro proposti: “Adorazione notturna” guidata dal Punto Giovane presso la chiesa dei Paolotti (via Battarra, 2) e la “Biblioteca vivente”, con testimonianze e giochi aggregativi.

Prevista anche una serie di spettacoli presso il Teatro Marilena Pesaresi di San Lorenzo in Correggiano, gratuiti e aperti al pubblico: “Spazio Aperto”, una rassegna pensata per dar voce ai giovani non solo attraverso le proprie riflessioni, ma attraverso l’espressione artistica, in tutte le sue forme. Tre gli appuntamenti: “Musica dal vivo” (21 febbraio, ore 21), “Video, teatro e poesia” (20 marzo, ore 21), “Danza e Ginnastica acrobatica” (27 marzo, ore 21).

Domenica 8 marzo, alle 15, si svolgerà l’Assemblea conclusiva per i delegati, cui seguirà la messa in cattedrale presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, aperta a tutta la diocesi.