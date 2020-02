Diocesi: Ragusa, torna la rassegna di cinema d’autore “Orizzonti” sulla dimensione urbana

Ripartirà lunedì 2 marzo, alle 20, al Cinema Lumiére di Ragusa, la rassegna “Orizzonti”, organizzata dall’Ufficio per la Pastorale della cultura della diocesi di Ragusa. Tra le novità di quest’anno, il percorso si caratterizzerà per uno sguardo particolare sulla dimensione urbana della vita e dell’impegno sociale e si concluderà con un omaggio, a cent’anni dalla nascita, a Federico Fellini.

Il percorso sarà composto da cinque proiezioni d’autore e un seminario finale, alla fine del quale seguirà un dibattito con gli interventi di ospiti d’eccezione. A introdurre i film in rassegna, sarà Giuseppe Di Mauro, vicedirettore dello stesso Ufficio, mentre a condurre il dibattito Mariagrazia Licitra, docente di religione all’Istituto comprensivo “Mazzini” di Vittoria e membro dell’equipe dell’Ufficio. Numerosi i contributi dei docenti dell’Università di Catania. Tra i film che compongono il percorso cinematografico: “Styx” di Fischer, “Il segreto della miniera” di Slak, “Sami blood” di Kernell, “Mateo” di Gamboa, “Sofia” di Benm’Barek. Infine, all’auditorium “C. Pace” di Comiso, giovedì 16 aprile, alle 16.30, l’omaggio a Fellini.