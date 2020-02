Diocesi: Frosinone, un seminario sull’arte sacra in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti

Prosegue fino al 28 marzo a Frosinone un seminario su “Arte Sacra. Questioni, metodi, riflessioni”. L’iniziativa, promossa dalla locale Accademia di Belle Arti, si svolge nella sala Mons. Marafini della curia vescovile e si rivolge a insegnanti di religione e storia dell’arte, catechisti e operatori pastorali, guide turistiche e addetti del settore turistico e culturale. “Vogliamo approfondire la conoscenza di temi attinenti alla visione sacro – spiegano i promotori –. L’intento è delineare la complessità di una dimensione spirituale, che attraverso l’arte ha consolidato l’efficacia di un’azione comunicativa, in cui l’iconografia tradizionale si confronta dialetticamente con la contemporaneità”. Iconografia fra tradizione e simboli, architettura per la liturgia e spazio del sacro, paramenti e arredi liturgici, Museo diocesano sono i temi degli incontri teorici, tenuti da mons. Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione per l’Archeologia sacra, don Pietro Jura, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, Paola Apreda, direttrice del Museo diocesano di Ferentino. Il percorso si conclude con una visita a un centro specializzato nella creazione di arredi liturgici a Roma. Il progetto, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole rispondere all’invito di Francesco, che in Evangelii gaudium scrive: “Ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo ‘linguaggio parabolico’”.