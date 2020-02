Diocesi: Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo, dedicato alla tutela dei minori l’annuale incontro di sacerdoti e diaconi

Sarà dedicato al tema della “tutela dei minori” l’incontro annuale dei sacerdoti e diaconi delle diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo in programma domani, 20 febbraio, dalle 9.30, all’Hotel-Ristorante “Giardino dei Tigli” a Cussanio di Fossano.

Dopo un momento di preghiera, la mattinata di riflessione sarà aperta dall’introduzione di mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba e delegato della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta per il Servizio regionale per la tutela dei minori, e di don Alessandro Giraudo, coordinatore del Servizio regionale. Seguirà la presentazione delle Linee guida della Cei per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili a cura di don Gianluca Marchetti, sacerdote di Bergamo e membro del consiglio di presidenza del Servizio nazionale della Cei per la tutela dei minori. Spazio poi al dialogo e confronto tra partecipanti.

“Sarà – spiega una nota – un’occasione preziosa di incontro, di approfondimento e di confronto su una tematica pastorale delicata e complessa, di rilevante attualità”.