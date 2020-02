Coronavirus Covid-19: task-force ministero della Salute riunita stamane. Verificate procedure medico sanitarie per italiani in rientro da Diamond Princess

Si è svolta questa mattina, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza, la riunione della task force sul Covid-19.

“Al tavolo – spiega una nota del Ministero della Salute – sono state verificate le procedure medico sanitarie per gli italiani in rientro dalla nave Diamond Princess che seguiranno il periodo di quarantena previsto di 14 giorni”. È stato analizzato, inoltre, “il lavoro sulla corretta informazione e contrasto alle fake news, verificando il traffico sul portale del Ministero della Salute dedicato al virus che dal 24 gennaio ha registrato 2.204.682 visualizzazioni”. Il numero verde 1500, operativo 24 ore su 24, a cui i cittadini possono chiamare per ricevere informazioni sul Covid-19, “ha risposto dal 27 gennaio, giorno della sua attivazione, a circa 15.000 chiamate”.