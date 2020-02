Coronavirus Covid-19: Roma, venerdì si presenta il manifesto “China, our hearts beat for you”

Venerdì 21 febbraio, alle 11, a Roma, presso la sede della Svimez (via di Porta Pinciana 6), sarà presentato “China, our hearts beat for you”, un manifesto sottoscritto da associazioni, fondazioni, istituti di ricerca, personalità dell’arte, della cultura e della scienza, a sostegno del popolo cinese che affrontando grandissime criticità dovute alla diffusione del coronavirus cui, purtroppo, rischiano di aggiungersi crescenti atteggiamenti discriminatori.

Nel corso della conferenza stampa verranno anche presentate alcune prime iniziative messe in campo nel nostro Paese a supporto della comunità cinese.

L’incontro sarà aperto da Luca Bianchi, direttore della Svimez. Parteciperanno Li Junhua, ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, Adriano Giannola, presidente della Svimez, Alberto Bradanini già ambasciatore d’Italia in Cina, Sebastiano Maffettone, professore ordinario di Filosofia politica presso la Luiss Guido Carli, Vincenzo Lipardi, presidente della Società per l’innovazione, la cooperazione e l’internazionalizzazione (Spici), Plinio Innocenzi, professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari ed ex addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino, Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann), Alessandra Lavagnino, già professore ordinario di Lingua e cultura cinese all’Università degli studi di Milano e direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli studi di Milano, Marco Maggiora, direttore del Laboratorio congiunto Institute of High Energy Physics (Ihep) – Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn).

“L’obiettivo della campagna – spiega una nota – è trasformare un allarme globale in un’ondata di solidarietà e testimoniare come a essere contagiosa possa essere anche la vicinanza tra popoli e culture”.

La campagna parte dall’Italia, che quest’anno celebra il 50° anniversario delle relazioni con la Cina, e intende espandersi in Europa per un periodo di un anno, nel corso del quale verranno avviate azioni concrete per consolidare relazioni e scambi nel campo della cultura e della ricerca.