Coronavirus Covid-19: Protezione civile, in partenza il volo per il rimpatrio degli italiani dalla Diamond Princess

“È prevista alle ore 19 di oggi la partenza del Boeing dell’Aeronautica militare, diretto in Giappone che riporterà i nostri connazionali che si trovano a bordo della Diamond Princess. L’intervento, coordinato dal tavolo del Comitato operativo del Dipartimento della Protezione civile, è stato possibile grazie alla stretta sinergia tra i Ministeri degli Affari esteri, della Salute e della Difesa”. Ne ha dato notizia la Protezione civile in un comunicato diffuso poco fa.

“È atterrato, invece, alle 14.30 – prosegue la nota – il volo con il personale medico e i materiali necessari ai controlli sanitari per il test del Coronavirus a cui, nelle prossime ore, saranno sottoposti i viaggiatori che intendono tornare in Italia. Ai connazionali che risulteranno positivi agli accertamenti sanitari, sarà comunque garantita la massima assistenza da parte dell’Unità di crisi della Farnesina e dell’Ambasciata italiana in Giappone, in attesa del loro rientro in Italia nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza necessarie”.

“I nostri connazionali, al rientro in Italia previsto nella notte tra giovedì e venerdì, saranno sottoposti, così come indicato dal ministero della Salute, a un periodo di quarantena di quattordici giorni. Le strutture militari di Pratica di Mare e del centro sportivo della Cecchignola, a Roma, garantiranno l’ospitalità e l’assistenza necessaria”.