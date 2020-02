Coronavirus Covid-19: Di Maio (min. Affari esteri), dalla Diamond Princess “riporteremo in Italia i nostri connazionali il prima possibile”

“È appena partito da Ciampino il volo per il Giappone con a bordo il personale medico che andrà a soccorrere gli italiani sulla Diamond Princess. Vi assicuro che riporteremo in Italia i nostri connazionali il prima possibile”. Lo ha scritto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, in un post sulla sua pagina Facebook, in occasione della partenza, stanotte, di un primo volo che sta portando in Giappone il personale medico e i materiali sanitari per anticipare le attività di screening in attesa dell’arrivo del Boeing dell’Aeronautica militare, che effettuerà il trasporto dei viaggiatori della Diamond Princess verso il nostro Paese.

“Ho ringraziato personalmente tutte le donne e gli uomini che con generosità e immensa professionalità sono partiti, con un preavviso di poche ore, mettendosi al servizio dei nostri connazionali”, afferma Di Maio, che accompagna le sue parole a un video in cui saluta il personale in partenza alla volta del Giappone.

