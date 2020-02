Comunicazione: WeCa, online un tutorial su un tool per programmare i post su Facebook e Instagram

È online da questa mattina un nuovo episodio della seconda stagione dei tutorial su “Chiesa e Internet” promossi dall’associazione WebCattolici Italiani (WeCa), dedicato a “Creator Studio, il tool ufficiale per pubblicare su Facebook ed Instagram (anche da pc)”. Nel tutorial, pubblicato sul sito dell’associazione e sulla relativa pagina Facebook, introdotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, con la conduzione di Francesca Triani, vengono illustrate le modalità di utilizzo del tool che permette a chi gestisce pagine Facebook e account Instagram di programmare i post e pubblicare contenuti in entrambe le piattaforme da pc. “Si tratta di una soluzione molto utile in particolare per chi gestisce più profili di parrocchie, associazioni e istituzioni religiose”, si legge nella nota di presentazione. I tutorial della prima stagione sono disponibili in formato audio sul sito di WeCa e anche su “Spotify”, il servizio streaming per l’ascolto di musica e podcast con oltre 100 milioni di abbonati. Possono essere ascoltati in ogni momento su www.spotify.it e attraverso l’app su smartphone e tablet.