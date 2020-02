Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Sicurezza, “passi avanti” sulle modifiche ai decreti Salvini. Coronavirus Oms, casi in calo ma serve cautela. Clima, è stato il gennaio più caldo di sempre

Sicurezza. Due filoni sulle modifiche ai decreti Salvini, “abbiamo fatto passi avanti”

“I decreti verranno modificati, si interverrà sui temi della sicurezza e dell’immigrazione. Il nostro obiettivo è offrire una politica più efficiente”. Lo ha detto il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, al termine del vertice a Palazzo Chigi. “Diamo un giudizio positivo dell’incontro – ha detto – abbiamo fatto passi avanti e abbiamo condiviso alcuni obiettivi, valutando le questioni negative dei decreti e decidendo di intervenire”. Secondo quanto spiegato da diversi partecipanti al tavolo, sulle modifiche ai decreti Salvini ci saranno “due filoni, uno riguardante la sicurezza e uno l’immigrazione”. Alla riunione, presieduta dal premier Giuseppe Conte, presenti i ministri dell’Interno e della Difesa, Luciana Lamorgese e Lorenzo Guerini, i viceministri dell’Interno Vito Crimi e Matteo Mauri, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano.

Coronavirus. Morto il direttore dell’ospedale di Wuhan. Oms, casi in calo ma serve cautela

Il capo dell’ospedale di Wuhan è morto, ucciso dal coronavirus, riportano i media internazionali. Liu Zhiming – questo il suo nome – dirigeva il Wuchang Hospital. Venerdì scorso un infermiere di 59 anni dello stesso nosocomio era deceduto a causa del Covid-19. Intanto è salito a 1.800 il bilancio delle vittime del Coronavirus, come rende noto il Governo cinese. I dati sembrano mostrare “un calo di nuovi contagi ma questo trend va interpretato con molta cautela perché può cambiare: è presto per dire se questo andamento in calo continuerà. Ogni scenario resta aperto”, ha spiegato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano con la stampa a Ginevra.

Reddito di cittadinanza. Importo medio mensile di 496 euro per 1,059 milioni famiglie

Sono 1 milione 119 mila le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall’Inps. Tra le famiglie che hanno ottenuto il beneficio 60 mila sono decadute. Quindi le famiglie titolari di reddito (933 mila, per 2,419 milioni di individui) e di pensione di cittadinanza (126 mila con 143 mila persone coinvolte) sono nel complesso 1 milione e 59 mila, corrispondenti a 2 milioni 562 mila ‘teste’. E’ quanto riporta l’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza aggiornato a inizio febbraio. L’importo medio mensile percepito ammonta a 496 euro.

Clima. E’ stato il gennaio più caldo di sempre

È stato il gennaio più caldo di sempre. Almeno da quando esistono le registrazioni dei dati sulle temperature, nel periodo di riferimento 1981-2010. Per l’Europa, il mese scorso è stato il gennaio record, circa 0,2ºC più caldo rispetto al precedente gennaio più caldo del 2007. È stato di 3,1°C più caldo rispetto alla media di gennaio del periodo 1981-2010, con alcune aree con più di 6°C sopra la media del periodo.

Siria, pioggia di bombe: papà inventa una storia per la figlia di 4 anni

Cadono le bombe in Siria e un papà inventa una storia per la sua piccola bambina di 4 anni, Selva: per non farla spaventare le racconta che le bombe fanno parte di un gioco. Il video, in cui si vedono papà Abdullah Muhammed e bimba sorridente, è diventato virale. Il video ricorda la scena del film “La vita è bella” in cui Roberto Benigni-papà inventa al figlio una storia sui campi di concentramento.

Banche. Ubi schizza in Borsa per offerta Intesa Sanpaolo. Messina, “nuovo capitolo della storia del gruppo”

Intesa Sanpaolo ancora protagonista con una offerta a sorpresa su Ubi banca, che ha appena presentato il suo nuovo piano industriale al 2022. La banca guida da Carlo Messina ha lanciato nella notte una offerta pubblica di scambio volontario sulla totalità delle azioni di Ubi banca. Una operazione, non concordata ma nemmeno ostile finalizzata a “consolidare la leadership” di Cà de Sass nel settore bancario con un gruppo in grado di realizzare utili superiori ai 6 miliardi di euro al 2022. “L’operazione apre un nuovo capitolo della storia del gruppo: vogliamo unire due eccellenze del nostro sistema bancario, Intesa Sanpaolo e UBI Banca, per dar vita a una nuova realtà leader nella crescita sostenibile e inclusiva”, dice Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, commentando l’operazione.