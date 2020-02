Pio XII: il 2 marzo l’apertura degli archivi. Il 20 febbraio la presentazione in Vaticano

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Giovedì 20 febbraio, alle ore 11.30 presso la Sala Stampa della Santa Sede (Via della Conciliazione 54), si terrà un “Meeting Point” con i giornalisti per presentare l’apertura degli Archivi della Santa Sede per il pontificato di Pio XII (1939-1958), che avverrà lunedì 2 marzo. Saranno a disposizione della stampa il card. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa; mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano; Paolo Vian, viceprefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano; Luca Carboni, dell’Archivio Apostolico Vaticano; Giovanni Coco, dell’Archivio Apostolico Vaticano (italiano); Alejandro M. Dieguez, dell’Archivio Apostolico Vaticano; mons. Alejandro Cifres Giménez, dell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede; mons. Luis Manuel Cuña Ramos, dell’Archivio Storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; Johan Ickx, dell’Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.