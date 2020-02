Parlamento europeo: al via le candidature per il “Premio del cittadino europeo 2020”

(Bruxelles) Sono aperte le candidature per il “Premio del cittadino europeo 2020 ”, il riconoscimento simbolico del Parlamento europeo per cittadini, gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che hanno realizzato dei “progetti eccezionali” livello nazionale, transfrontaliero o paneuropeo. Le persone e le iniziative potranno autocandidarsi o segnalare chi sia stato esemplare nel promuovere “una maggiore integrazione e cooperazione, nonché i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: dignità, uguaglianza, solidarietà, giustizia, diritti dei cittadini e libertà”. Le domande possono essere presentate entro la mezzanotte del 20 aprile. Le giurie nazionali selezioneranno un massimo di cinque candidati per Paese e sarà compito di una “Cancelleria”, presieduta dal presidente del Parlamento europeo, indicare un massimo di 50 vincitori (di cui almeno uno per ogni Paese membro) entro il luglio prossimo. A novembre, presso il Parlamento europeo la cerimonia di premiazione. A livello italiano nelle scorse edizioni sono stati premiati, tra gli altri, don Virginio Colmegna (2018), la Fondazione Opera Immacolata Concezione, don Virginio Rigoldi, i “Pescatori siciliani di Mazara del Vallo” (2017) o ancora l’Opera per la gioventù “Giorgio La Pira” (2016) e Medici con l’Africa Onlus (Cuamm, nel 2015) e prima ancora i “Cittadini di Lampedusa”, Libera, suor Eugenia Bonetti, Biagio Conte, Unitalsi con il Progetto Case famiglia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo.