Incontro Cei sul Mediterraneo: Viaggio nella Chiesa di Francesco, speciale con le interviste al card. Bassetti e a p. Spadaro

A Bari con l’incontro dei vescovi cattolici del Mediterraneo; ad Assisi alla vigilia di “Economy of Francesco”, il Forum mondiale di giovani economisti ed imprenditori voluto da Papa Francesco; in Vaticano, con l’assemblea della Pontificia Accademia per la Vita dedicata all’Intelligenza artificiale, alla rivoluzione tecnologica e ai quesiti etici e giuridici. Sono i principali temi affrontati nella puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco” il programma di Massimo Milone e di Nicola Vicenti che, Rai Vaticano propone su Raiuno, domenica 23 febbraio, alle 00.30 (in replica su Rai Storia, domenica 1° marzo, alle 12.30 e per l’estero su Rai Italia).

A Rai Vaticano il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che ha fortemente voluto l’incontro di Bari, dichiara: “O la pace nel mondo riparte dal Mediterraneo o sarà difficile che ci possa essere pace nel mondo”. Ma come essere mediterranei oggi? “Dobbiamo dare prova di idealismo e pragmatismo soprattutto perché, come ha specificato Papa Francesco, abbiamo una grande storia da costruire”, spiega il direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, all’incontro promosso con il premier Giuseppe Conte e il segretario di Stato della Santa Sede, card. Pietro Parolin.

Nella puntata, Rai Vaticano anticipa i temi relativi all’Intelligenza artificiale e ai risvolti etici e giuridici che, dal 26 al 28 febbraio, affronterà l’assemblea della Pontificia Academia della Vita, presieduta da mons. Vincenzo Paglia, secondo cui “c’è una distanza tra la velocità della tecnologia e la lentezza del pensiero umanistico. Dobbiamo prendere consapevolezza di quanto bene la tecnica può fare e di quanto male può realizzare”. E ancora, nella puntata, l’incontro dei giovani economisti e imprenditori, promosso ad Assisi, per fine marzo. Nella puntata parla il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, l’economista Stefano Zamagni. Da Napoli, poi la storia di Matteo, nato senza braccia né gambe, adottato ed proiettato oggi, grazie all’amore di una comunità sportiva, verso le Paraolimpiadi.

Chiude la puntata l’intervista a Cesare Catananti, già direttore generale del Gemelli, che, con documenti inediti, dell’archivio della Gendarmeria Vaticana, in un volume, racconta la Chiesa della misericordia ai tempi del nazismo. “Un Vaticano sotto assedio – spiega Catananti – ma che aprì le sue porte ad ebrei e persino, a guerra finita, a rifugiati tedeschi, salvandoli dalla morte. Con un ruolo fondamentale degli allori monsignori Montini e Tardini”.