Formazione: Padova, dialogo tra Guenzi e Osto chiude il ciclo di incontri sul “Vivere insieme, nella città plurale”

Si concluderà giovedì 20 febbraio, a Padova, il ciclo di incontri “Dove va la morale? – Vivere insieme, nella città plurale. Etiche e religioni, per la convivenza” promosso da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza, in collaborazione con la Formazione all’impegno socio-politico della diocesi. Dalle 17, nell’aula tesi della Facoltà (via del Seminario 7), sul tema “L’etica nella città plurale: suggestioni etiche e teologiche”, dialogheranno don Pier Davide Guenzi, presidente dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale e direttore Istituto superiore di Scienze religiose di Novara, e don Giulio Osto, docente della Facoltà teologica del Triveneto e assistente del Collegio universitario Gregorianum di Padova.