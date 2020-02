Facoltà teologica Italia settentrionale: Torino, il 21 febbraio incontro sulla “Riforma della Curia, riforma della Chiesa” con il card. Maradiaga

La “Riforma della Curia, riforma della Chiesa” sarà al centro dell’incontro in programma venerdì 21 febbraio, a Torino, con l’intervento del card. Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras).

L’iniziativa, con inizio alle 18 nell’aula artistica della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – sezione parallela di Torino, sarà introdotta da don Roberto Repole, direttore della Ftis Torino, e moderata da don Ermis Segatti, docente nella stessa Facoltà. Interverrà anche mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa.

Il card. Maradiaga, ricorda una nota della diocesi, è stato incaricato da Papa Francesco nel settembre 2013 di coordinare il Consiglio dei cardinali costituito dal Santo Padre per la riforma complessiva della Curia. Il Consiglio dei cardinali ha proposto e già realizzato cambiamenti importanti che – di fatto – sono in pieno esercizio come la creazione di nuovi dicasteri e l’accorpamento di altri, in attesa del Motu proprio del Papa.