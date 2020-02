Emergenza locuste Corno d’Africa: Commissione Ue libera 1 milione di euro per sostenere pastori e agricoltori

(Bruxelles) L’Unione europea ha stanziato un finanziamento di emergenza di 1 milione di euro per sostenere gli sforzi internazionali volti ad affrontare l’epidemia di locuste del deserto nell’Africa orientale. Lo rende noto un comunicato della Commissione oggi. “Gli sciami di locuste stanno avendo un vero impatto umanitario, distruggendo raccolti e pascoli”, ha commentato Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi. “È necessaria un’azione rapida” che il finanziamento Ue sosterrà, “per aiutare pastori e agricoltori nelle aree colpite che rischiano di perdere i propri mezzi di sussistenza”. Secondo il commissario sarà tuttavia necessario “intensificare gli sforzi per affrontare la situazione prima che colpisca più comunità”, e il finanziamento che oggi viene erogato è una “risposta iniziale e immediata all’urgente necessità di aumentare le misure di controllo a terra per contenere l’epidemia di locuste e proteggere i mezzi di sussistenza rurali”, già minacciati dalla carenza di cibo. L’Ue considererà la possibilità di “un ulteriore sostanziale sostegno” agli sforzi della Fao nella regione. “Le locuste sono un parassita vorace che può percorrere in volo fino a 150 km al giorno. In uno sciame ci possono essere 150 milioni di locuste per chilometro quadrato, che ogni giorno possono consumare l’equivalente di colture alimentari sufficienti per nutrire 35.000 persone”, spiega la nota.