Diocesi: Termoli, il 21 febbraio a Larino incontro su “Ecologia e bene comune” con Botturi

“Ecologia e bene comune”: è il tema dell’incontro che si svolgerà il 21 febbraio a Termoli nell’ambito del ciclo di seminari denominato “Per un’ecologia integrale alla luce della Laudato si’”. Relatore sarà Francesco Botturi, già ordinario di Filosofia morale e pro rettore dell’Università Cattolica di Milano. L’iniziativa, promossa dalla Commissione cultura della diocesi, si propone di condividere dei momenti di riflessione alla luce della “ecologia integrale” auspicata dalla Laudato si’ di Papa Francesco che “renda tutti più consapevoli su temi decisivi per il futuro del pianeta e della collettività umana, soprattutto delle nuove generazioni che stanno mostrando particolare interesse a questi argomenti”. L’intento è quello di “informare in modo quanto più oggettivamente possibile e senza pregiudiziali ideologiche, offrendo un contributo e una riflessione articolati in tre momenti secondo tre prospettive per affrontare la tematica nella sua globalità e nell’ampiezza dei risvolti che ne derivano”.