Diocesi: Alife-Caiazzo, un convegno per fare il punto sui 18 anni di attività dello sportello per gli immigrati

La diocesi di Alife-Caiazzo ricorda i 18 anni dello sportello per gli immigrati, uno spazio di ascolto e di servizi in cui si trovano gratuitamente le informazioni giuridiche per poter stare in regola in Italia e condurre una vita che, nel rispetto della legalità, apra a nuove relazioni e al lavoro. Per ricordare l’esperienza di questo periodo, saranno presentati i risultati di questo servizio ecclesiale. L’Ufficio per i problemi sociali organizza un convegno, che si terrà domani mercoledì 19 febbraio, alle 16, nella sala multimediale dell’Episcopio. Sarà ospite Rosaria De Ponte, referente per la campania dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), organismo delle Nazioni Unite, che presenterà il progetto RE.V.ITA. per i rifugiati. Presiederà l’evento mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca e amministratore apostolico diocesano.