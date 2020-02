Cure palliative: Scienza & Vita, il 20 febbraio a Roma un seminario sulla “Terapia della dignità”

“Ricordati di me. Oltre la fine che verrà” è il titolo del seminario in programma per giovedì 20 febbraio a Roma. L’iniziativa, promossa dall’associazione Scienza & Vita e dal senatore Alberto Balboni, sarà ospitata dalle 15 alle 18.30 presso la Sala Istituto di Santa Maria in Aquiro (piazza Capranica 72). Sarà l’occasione per parlare della “Terapia della dignità” che – spiega un comunicato di Scienza & Vita –, “tra le cure palliative è una della più innovative. Si tratta di una nuova psicoterapia che sostiene la persona in fin di vita nel preservare la capacità di sentirsi ‘degna’ di essere curata, considerata e ricordata dopo la propria morte, anche attraverso la ‘creazione’ di qualcosa che durerà nel tempo a beneficio delle persone care e delle generazioni future”. Al seminario interverranno, oltre a Balboni, Paola Binetti, neuropsichiatra e senatrice, Luigi Grassi, ordinario di Psichiatria all’Università di Ferrara, Alberto Gambino, prorettore dell’Università Europea di Roma e presidente nazionale di Scienza & Vita, Chiara Mantovani, medico bioeticista e consigliere nazionale di Scienza & Vita.