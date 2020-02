Coronavirus Covid-19: AiBi, una serata di “solidarietà gastronomica” a Milano per acquistare materiale sanitario per i bimbi cinesi

I ristoranti cinesi hanno visto crollare i propri fatturati in pochissimi giorni, in seguito alle paure per il Coronavirus. Soprattutto a Milano, dove qualcuno è addirittura stato costretto a chiudere temporaneamente. Così è nata “La notte delle bacchette”, un’iniziativa di “solidarietà gastronomica” in programma per il 20 febbraio proprio a Milano. Quella notte una serie di locali, tra cui ristoranti e bar, ha aderito all’iniziativa per sostenere la comunità cinese del capoluogo lombardo. Ognuno dei locali coinvolti servirà un piatto speciale e devolverà il 50% della vendita di questo piatto per sostenere Ai.Bi. Amici dei Bambini, che raccoglie donazioni e materiale sanitario (mascherine protettive e disinfettanti) per contrastare l’emergenza sanitaria negli istituti per l’infanzia in Cina. Ai.Bi., ente autorizzato per adozioni in Cina, che opera a Pechino dal 2008 e a Xi’An, nello Shaanxi, dal 2012 è tra le organizzazioni che si sono mosse subito per reperire il materiale più richiesto, principalmente mascherine di tipo medico e N95, ma anche disinfettanti per le mani, termometri e guanti in lattice. Finora attraverso Ai.Bi. sono state donate: 10.000 mascherine usa e getta, cui ne vanno aggiunte altre 1.700 in spedizione da una famiglia adottiva e 3.000 da un privato; 1.000 maschere N95; 2.500 guanti; 1.000 disinfettanti e 250 maschere facciali.