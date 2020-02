Bilancio Ue: Sassoli (Parlamento) proposta di Michel “non accettabile”. Giovedì il summit speciale del Consiglio europeo

(Bruxelles) “Siamo ancora lontani da una proposta accettabile”: questo il commento del presidente del Parlamento europeo David Sassoli al termine di una giornata di incontri sul bilancio pluriennale dell’Ue, in vista del Consiglio europeo di giovedì 20 febbraio. “Nei due incontri avuti con il presidente Charles Michel”, ha riferito Sassoli, “abbiamo confermato la posizione unanime del Parlamento sulla proposta presentata sabato scorso” e che si discosta da quella del Consiglio di “230 miliardi”. Per giovedì è prevista una riunione speciale del Consiglio proprio per discutere del piano finanziario pluriennale dell’Unione europea per gli anni 2021-2027. I lavori cominceranno con un intervento del presidente Sassoli di fronte ai 27 leader Ue. Michel vorrebbe che la riunione di giovedì fosse risolutiva sulla questione, dal momento che “qualsiasi rinvio creerebbe gravi problemi pratici e politici e metterebbe a repentaglio la continuazione dei programmi e delle politiche attuali nonché il lancio di nuove”, aveva segnalato il presidente del Consiglio europeo convocando i capi di Stato e di governo.