Aborto: Natili Micheli (Cif), le parole di Salvini ci costringono ad un chiarimento su tre aspetti

“Le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell’uso del pronto soccorso per l’interruzione della gravidanza ci costringono ad un chiarimento su tre aspetti”. Lo afferma oggi Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif). “Il primo – prosegue – di correttezza formale nei confronti delle donne che affrontano il dramma dell’aborto e che non possono essere fatte oggetto del pubblico giudizio su una pubblica piazza”. “Il secondo aspetto- conclude Natili Micheli – rimanda alla sciatteria con la quale vengono costretti a una banale quotidianità esperienze tragiche di una vita. Il terzo è più grave in quanto ci saremmo aspettati, da parte di chi si candida a governare il Paese, un’attenzione al dramma dell’aborto dentro a un piano finalizzato alle politiche famigliari”.