The Economy of Francesco: Foligno, 400 giovani in dialogo con le imprese al convegno “Umanizzare l’economia”

“Umanizzare l’economia. Giovani ed imprese in dialogo per creare ambienti di lavoro che valorizzino il potenziale umano” è il tema del convegno in programma a Foligno, giovedì 20 febbraio. A organizzarlo, Umbragroup, Smartpeg e Aipec in collaborazione con la Fondazione Valter Baldaccini e il progetto Cittadini del Mondo della diocesi. Il convegno, che vedrà protagonisti quasi 400 giovani delle scuole secondarie superiori del territorio, fa parte delle iniziative preparatorie a “The Economy of Francesco”, l’evento voluto da Papa Francesco, in programma ad Assisi dal 26 al 28 marzo. Dopo i saluti del vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, gli interventi di alcuni esperti, tra cui il docente dell’Istituto Sophia, Giuseppe Argiolas, e Carlo Odoardi, direttore delle risorse umane di Umbragroup.