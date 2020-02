Terremoto in Albania: Bruxelles, oggi la conferenza dei donatori con la presidente von der Leyen

(Bruxelles) Si riunisce oggi a Bruxelles la conferenza internazionale dei donatori “Insieme per l’Albania”, organizzata dall’Unione europea per sostenere la ricostruzione dopo il terremoto del novembre scorso. Attorno al tavolo, i Paesi membri dell’Ue, i partner dei Balcani occidentali, rappresentanti di organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie internazionali, tra cui le Nazioni Unite e la Banca mondiale. A guidare i lavori, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Dopo le introduzioni di rito, verrà presentata la “valutazione dei bisogni post-disastro” (PDNA), relazione frutto di un lavoro congiunto tra Ue, Onu, Banca mondiale e governo albanese che fotografa la situazione e le necessità per la ricostruzione. Secondo i dati raccolti, nelle 11 municipalità colpite dal sisma del 26 novembre, i danni materiali ammontano a 843.9 milioni di euro, cui si sommano 141.2 milioni di perdite. Nel 76,5% a essere danneggiate sono state proprietà di privati. Durazzo la città più colpita in un terremoto che ha ucciso 51 persone e ferite 913, mentre 17 mila sono stati gli sfollati. Il rapporto definisce, città per città e ambito per ambito, i danni subiti e tratteggia i “bisogni per ripartire”. Su questa base, nella seconda parte della conferenza di oggi, ci sarà la “sessione di impegno”.