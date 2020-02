Incontro Cei sul Mediterraneo: Tv2000, finestre quotidiane e diretta della visita di Papa Francesco

Programmazione speciale di Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) con finestre quotidiane sull’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, che si svolge a Bari dal 19 al 23 febbraio e si conclude con la visita di Papa Francesco. L’evento, promosso dalla Conferenza episcopale italiana, prevede la partecipazione dei vescovi cattolici di diciannove Paesi affacciati sul Mediterraneo. Si comincia martedì 18 con “L’ora solare”, alle 14: Paola Saluzzi incontra il vescovo di Acireale e coordinatore dell’incontro, mons. Antonino Raspanti; alle 17.30 “Il diario di Papa Francesco” ospita in studio il portavoce della Cei, don Ivan Maffeis, e trasmette un’intervista al card. Gualtiero Bassetti. Mercoledì 19 febbraio, alle 15.55, “Il diario di Papa Francesco” introduce la diretta dal Castello Svevo di Bari con il discorso di apertura del presidente della Conferenza Episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, e alle 20.50 approfondimento sull’evento di TGtg con collegamenti in diretta da Bari. Giovedì 20 a “Siamo noi”, alle 15.20, ospite il giornalista Ennio Remondino e alle 22.30 a Today focus con reportage sul Libano Paese cruciale per gli equilibri del Medio Oriente. Venerdì 21, dalle 17.30, “Il diario di Papa Francesco” viene trasmesso direttamente da Bari con ospiti i vescovi protagonisti dell’evento e la sera alle 20.50 puntata dedicata di “Guerra e pace” con il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e il patriarca caldeo di Baghdad, il card. Louis Raphael Sako. Sabato 22 febbraio, alle 15.50, l’incontro culturale “Sulla stessa barca”, in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, dove si alternano diversi artisti che hanno un legame speciale con la Puglia e sono espressione dell’incontro tra culture. Domenica 23, speciale “Il diario di Papa Francesco”, che dalle 7.30 introduce la diretta della visita del Pontefice a Bari che prevede l’incontro con i vescovi presso la Basilica di San Nicola, la messa e la recita dell’Angelus in corso Vittorio Emanuele II. Interviste, servizi e collegamenti con gli inviati a Bari a cura del Tg2000 nelle tre edizioni giornaliere delle 12, 18.30 e 20.30.