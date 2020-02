Green deal: dieci progetti del programma Life ricevono 100 milioni di euro dalla Commissione

(Bruxelles) Saranno investiti dalla Commissione europea 101,2 milioni di euro per gli ultimi dieci progetti nell’ambito del programma Life per l’ambiente e l’azione per il clima. A beneficiarne saranno nove Stati membri (Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Spagna) che hanno presentato progetti su “larga scala”. “Contribuiremo a preservare preziosi habitat naturali, mantenere l’aria pulita e ridurre l’inquinamento in molti laghi e fiumi in Europa”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans, affermando che “i progetti Life hanno svolto un ruolo importante per anni e hanno un grande impatto sul campo”. “I progetti su larga scala sosterranno il Green Deal europeo e l’ambizione dell’Ue di diventare il primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050”, spiega una nota da Bruxelles