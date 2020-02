Diocesi: Latina, consultorio familiare firma accordo sulla mediazione penale con Tribunale e Associazione vittime della strada

È stato firmato a Latina il primo accordo a livello nazionale per attivare percorsi di mediazione penale nell’ambito della messa alla prova per reati legati alla violazione del codice della strada. A siglarlo sono il consultorio diocesano “Crescere insieme”, l’ufficio di esecuzione penale esterna di Latina e l’Associazione familiari e vittime della strada “Basta sangue sulle strade” onlus (Afvs). L’idea nasce dalla constatazione che il più delle volte nei reati in violazione al Codice della Strada – pensiamo alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti – non vi è una vittima fisica, ma la sicurezza dell’intera comunità è messa in pericolo. “Vogliamo offrire un servizio soprattutto a famiglie e adolescenti, tra i quali cresce purtroppo il numero dei reati in violazione del Codice della Strada, con danni spesso irreparabili – spiega al Sir il presidente del consultorio diocesano, Vincenzo Serra –. L’incontro con le vittime e con chi le rappresenta ha un forte valore educativo”. L’Afvs metterà adisposizione del reo la propria esperienza e lo aiuterà a riconoscere la sofferenza causata. “Con questo accordo diamo veste istituzionale a una buona prassi iniziata con il Consultorio lo scorso anno e che vorremmo estendere su tutto il territorio nazionale” aggiunge Giacinto Picozza, presidente dell’Afvs. “L’accesso alla mediazione penale nel nostro territorio è in crescita, segno di una progressiva diffusione di una cultura della giustizia riparativa” conclude Pasquale Lattari, responsabile dell’Ufficio di Mediazione penale del Consultorio diocesano.