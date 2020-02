Brasile: iniziate le visite ad limina dei vescovi in Vaticano che proseguiranno fino a ottobre. Dopo il Centro-Ovest tocca al Sud 2

Sono stati i vescovi del Centro-ovest del Brasile (13 diocesi del Distretto di Brasilia e dello Stato di Goiás) ad aprire (10-17 febbraio) il programma delle visite ad limina della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). Dato il numero dei vescovi coinvolti, il programma delle visite avviene per regioni ecclesiastiche e si concluderà nel prossimo ottobre. Per quanto riguarda i vescovi del Centro-Ovest, l’incontro con Papa Francesco, appuntamento culminante della visita, è avvenuto lo scorso 11 febbraio. Padre Francisco Agamenilton, amministratore diocesano di Uruaçu, ha riassunto l’incontro così: “L’atmosfera è stata molto familiare. Ci siamo sentiti come fratelli che si siedono insieme per parlare di cose importanti, che toccano la vita personale e la missione dei pastori responsabili di un popolo. La conversazione è stata molto spontanea”. Il vescovo di Luziânia, dom Waldemar Passini Dalbello, che è anche membro della Commissione pastorale episcopale per l’Animazione biblica catechistica, in qualità di presidente della Regione centro-occidentale ha presentato al Papa una sintesi per presentare la situazione della Chiesa in questa zona del Brasile. “L’esperienza dell’incontro, in primo luogo, ha suscitato un grande senso di accoglienza. Il Santo Padre è stato infatti estremamente accogliente verso ciascuno dei vescovi. All’inizio, nel saluto iniziale, e successivamente, dandoci immensa libertà di toccare qualsiasi argomento che ci interessasse. Quindi – ha spiegato dom Passini – è stato un incontro che non aveva un ordine del giorno. Non ha fatto un discorso e ci ha detto qualcosa che aveva preparato, ma ci ha parlato. È stato un momento di grande libertà”. Da oggi fino al 27 febbraio saranno in visita ad limina i vescovi della Regione Sud 2 (Stato del Paraná, in tutto 20 diocesi). L’udienza con il Papa avverrà il 24 febbraio.