Africa: Gruppo Abele, il 22 febbraio a Torino una serata dedicata alle donne della diaspora

C’è un filo rosso che lega l’esperienza delle donne della diaspora africana a Torino. È il loro desiderio di essere parte attiva della vita della città e, più in generale, del Paese che le ha accolte. Il tema è al centro della serata organizzata dal Gruppo Abele per sabato 22 febbraio, a Binaria, in collaborazione con il Collettivo delle Donne africane in Italia, che prenderà il via alle 18.30 con la presentazione del video-reportage “Wanawake – sorelle senza confini” e proseguirà con la cena a base di piatti etnici per il co-finanziamento delle attività del Collettivo. Partendo dall’esperienza del Forum delle donne Africane/italiane, nato a Torino nel 2018, il video-reportage racconta alcune esperienze che testimoniano l’impegno delle donne africane che vivono e lavorano nel territorio della città, con l’obiettivo di dare voce al loro desiderio di protagonismo. Alla proiezione saranno presenti alcune delle promotrici del Forum delle donne Africane/Italiane. Il video-reportage “Wanawake – sorelle senza confini”, della durata di 35 minuti, è stato curato da Roberta Dho, giornalista, esperta di comunicazione sulle tematiche di genere, ed è uno dei prodotti del progetto “Africane/italiane The development is women”, realizzato dal Gruppo Abele Onlus.