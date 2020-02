Santa Sede-Cina: “Xinde press” su incontro tra mons. Gallagher e ministro degli esteri Wang Yi, “nel solco della fiducia reciproca”

Anche il sito di informazione cattolica cinese “Xinde press” dà notizia dell’incontro avvenuto ieri a Monaco tra mons. Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticano, e il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi. La notizia era stata data ieri sera dalla Sala stampa vaticana, precisando che l’incontro era avvenuto a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco 2020.

Secondo quanto riportato dall’agenzia cinese, mons. Gallagher ha fatto riferimento al momento critico che sta attraversando la Cina e all’impegno del governo per sconfiggere l’epidemia e ha trasmesso, a nome di Papa Francesco e del segretario di Stato, il rispetto e il sostegno della Santa Sede alla Cina nonché la certezza che la Cina ha la saggezza e il coraggio per superare l’epidemia. Gallagher ha assicurato al ministro degli esteri cinese che Papa Francesco segue gli scambi bilaterali tra le due parti. La Sala stampa vaticana ha fatto sapere infatti che nel corso del colloquio, sono stati evocati i contatti fra le due Parti, “sviluppatisi positivamente nel tempo”. In particolare, si è evidenziata l’importanza dell’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, firmato il 22 settembre 2018, rinnovando altresì “la volontà di proseguire il dialogo istituzionale a livello bilaterale per favorire la vita della Chiesa cattolica e il bene del popolo cinese”.

Secondo quanto oggi scrive Xinde press, da parte sua il ministro degli esteri Wang Yi ha ringraziato Gallagher per la solidarietà espressa dalla Santa Sede. Nei giorni scorsi – ricorda Xinde -, Papa Francesco ha espresso pubblicamente “il suo amore e le sue benedizioni per la Cina in molte occasioni” e ha anche inviato in Cina 600mila mascherine. Wang Yi ha affermato che i virus sono i nemici comuni dell’umanità e che la comunità internazionale deve lavorare insieme per affrontarli. Ha poi assicurato mons. Gallagher – si legge nel lancio di agenzia – che l’attuale situazione epidemica è stata efficacemente controllata. La Cina è un grande Paese con 5.000 anni di civiltà, che ha vissuto varie “tempeste” nella storia e supererà anche questa. L’agenzia sottolinea come sia stata la prima volta che i due ministri degli Esteri, vaticano e cinese, si incontravano e questo appuntamento è “una continuazione degli scambi tra Cina e Vaticano che aprirà più spazio ai futuri scambi tra le due parti”. “La Cina è disposta a migliorare ulteriormente la comprensione con il Vaticano e a favorire la fiducia reciproca, in modo che lo slancio dell’interazione attiva tra le due parti continui ad andare avanti”.