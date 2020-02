Santa Sede-Cina: incontro a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco

A margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco 2020, ha avuto luogo un incontro tra mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, e Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Affari esteri della Repubblica Popolare Cinese. Lo ha reso noto ieri sera la Sala stampa vaticana. “Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima cordiale – si legge nel comunicato – sono stati evocati i contatti fra le due parti, sviluppatisi positivamente nel tempo”. In particolare, “si è evidenziata l’importanza dell’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, firmato il 22 settembre 2018, rinnovando la volontà di proseguire il dialogo istituzionale a livello bilaterale per favorire la vita della Chiesa cattolica e il bene del popolo cinese. Apprezzamento è stato espresso per gli sforzi che si stanno compiendo per debellare l’epidemia di coronavirus e solidarietà nei confronti della popolazione colpita”. Infine, “si è auspicata maggiore cooperazione internazionale al fine di promuovere la convivenza civile e la pace nel mondo e si sono scambiate considerazioni sul dialogo interculturale e i diritti umani”.