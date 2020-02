Rai Due: Sulla via di Damasco, domani viaggio nelle opere della Comunità di Sant’Egidio

Papa Francesco l’ha chiamata la comunità “delle tre p”: preghiera, poveri e pace. Al centro della prossima puntata di “Sulla via di Damasco”, domenica 16 febbraio, alle 9.15, su Rai Due, la missione umanitaria e spirituale della Comunità di Sant’Egidio nel mondo. Dalla sede romana di Trastevere, la conduttrice Eva Crosetta, in compagnia del fondatore, Andrea Riccardi, mostrerà il cuore e l’anima della Comunità. Tra le tante “opere buone” realizzate, all’inizio del programma firmato Vito Sidoti, sarà presentato “Palazzo Migliori”, a pochi passi dal colonnato di San Pietro: un ricovero per senzatetto dove ci si prende cura di loro con cibo, un letto e la “bellezza che guarisce” di un angolo incantevole della Capitale. Un passato doloroso, poi l’incontro con l’amore di tante famiglie: è la risposta della Comunità familiare “La Casa del Po” rivolto a tanti rifugiati in fuga dalla propria terra. Per finire, la testimonianza di Mohamed e Sanaa (siriani), con i loro tre figli, accolti da una famiglia “speciale” capace di trasformare la solitudine in comunione, la rassegnazione in speranza.