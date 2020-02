Incontro Cei sul Mediterraneo: media umbri, approfondimenti su “La Voce” e inviati di “Umbria Radio In Blu” all’evento

Mancano pochi giorni all’Incontro promosso dalla Cei sul “Mediterraneo, frontiera di pace”, in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio. Dell’appuntamento parlano anche i media umbri, come il settimanale cattolico “La Voce”, che ospita nel numero in edicola questo fine settimana un articolo a firma di Andrea Possieri, membro del comitato scientifico organizzatore dell’Incontro e ricercatore di Storia contemporanea all’Università degli studi di Perugia, dal titolo: “È più del ‘mare nostrum’. È il nostro mondo”. Anche l’emittente “Umbria Radio In Blu”, con i suoi inviati a Bari, seguirà quest’evento ecclesiale dedicato al Mediterraneo. Si tratta, sottolinea su “La Voce” Possieri, di “un crocevia di umanità talmente complesso che non si può sintetizzare solamente con l’espressione mare nostrum, ma occorre far riferimento, come sottolineava Braudel, all’esistenza di un ‘mondo mediterraneo’… Mai come oggi, per merito soprattutto della Chiesa italiana, che ha promosso l’incontro di riflessione e di spiritualità di Bari, questo ‘mondo mediterraneo’ sembra aver riacquistato quella centralità perduta dopo decenni di marginalità”.

Tra i vescovi italiani ospiti delle due giornate conclusive del “Mediterraneo, frontiera di pace” ci saranno anche alcuni presuli umbri. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, presidente della Conferenza episcopale umbra, rappresenterà le Chiese della terra di Benedetto da Norcia e di Francesco d’Assisi.