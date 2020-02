Incontro Cei sul Mediterraneo: Emiliano (presidente Puglia), “grande responsabilità e gioia immensa avere Papa Francesco e Mattarella a Bari”

“Per noi è una grande responsabilità e una gioia immensa accogliere questo incontro. Un onore che noi dobbiamo sicuramente a Papa Francesco e a tutti i suoi collaboratori”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina a Bari durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Mediterraneo, frontiera di pace”, in programma a Bari dal 19 febbraio e che culminerà con la messs presieduta da Papa Francesco domenica 23. “È un percorso – ha continuato Emiliano – che ha avuto una direzione nitida sin dal 1980, con la visita di Giovanni Paolo II qui a Bari, che dedicò la città e la Regione alla ricerca di un ruolo nella costruzione del dialogo ecumenico e della pace nel Mediterraneo”. Il percorso di cui parla il presidente Emiliano, poi, passa attraverso il Congresso eucaristico nazionale del 2005 e con la traslazione di parte delle reliquie di San Nicola in Russia nel 2018. “Infine – ribadisce Emiliano –, la Cei, per la prima volta nella storia della Chiesa cattolica, convoca tutte le Chiese del Mediterraneo e lo fa qui a Bari”. Presenza importante sarà anche quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la messa finale: “Non so quante volte il Papa e il presidente della Repubblica si siano incontrati fuori da Roma. Sono due personalità che rappresentano la vita di gran parte degli italiani e averli tutti e due in Puglia mi riempie di gioia”.