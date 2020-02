Diocesi: Trento, domani Noemi di Segni (presidente Ucei) visiterà la mostra “L’invenzione del colpevole” dedicata al caso di Simonino

Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), sarà domenica 16 febbraio a Trento dove visiterà la mostra “L’invenzione del colpevole. Il ‘caso’ di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia”, allestita presso il Museo diocesano Tridentino fino al prossimo 13 aprile.

Sono esposte più di settanta opere, alcune delle quali concesse in prestito da importanti musei e istituti culturali nazionali e stranieri, attraverso cui è stato ricostruito il contesto culturale della Trento del XV secolo e le circostanze che condussero all’accusa di omicidio rituale ebraico del quale fu presunta vittima un bambino, venerato per secoli come “martire” innocente. Come venne spiegato in occasione della presentazione della mostra, “la vicenda, risalente al 1475, si potrebbe oggi definire una clamorosa fake news del passato, nella quale si intrecciano sentimenti antiebraici, esigenze devozionali e ambizioni di politica ecclesiastica”.

Noemi Di Segni, alle 15.30, al termine della visita, incontrerà la stampa in sala arazzi, presso la sede del Museo in piazza Duomo a Trento.