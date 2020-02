Diocesi: Termoli-Larino, domani l’assemblea dell’Azione cattolica

È in programma domani, 16 febbraio, a Larino, nella Casa di formazione “San Giovanni XXIII”, la XVII assemblea diocesana dell’Azione Cattolica della diocesi di Termoli-Larino. “Ho un popolo numeroso in questa città” è il tema che, sulla scorta della bozza del documento assembleare nazionale e diocesano, i delegati delle parrocchie affronteranno per delineare il programma che l’associazione si darà per il triennio 2020-2023. Sarà presente, inoltre, la consigliera nazionale del Settore Adulti, Annamaria Basile, “non solo per adempiere a quanto previsto dal regolamento, ma soprattutto per arricchire il dibattito portando le tante sollecitazioni che vengono dal lavoro svolto a livello nazionale”, si legge in una nota. Compito dell’assemblea, oltre a quello di discutere e votare la bozza di documento, sarà quello di votare i membri del prossimo consiglio diocesano. “L’assemblea – afferma Mariagrazia Fratino, presidente diocesana dell’Azione Cattolica – non è un momento formale di rinnovo delle cariche, ma è occasione privilegiata per vivere pienamente la democraticità dell’associazione e per delinearne il futuro prossimo insieme come soci e come responsabili”. L’assemblea si aprirà alle ore 9 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca.