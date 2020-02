Diocesi: card. Bagnasco (Genova), un invito a pregare per le vocazioni sacerdotali

Tre ore di preghiera per le vocazioni sacerdotali: la proposta è partita dallo stesso arcivescovo di Genova, card. Angelo Bagnasco, che ha chiesto “a tutte le parrocchie e a tutte le comunità religiose di unirsi in preghiera, nel medesimo tempo, per richiedere a Dio il dono di vocazioni sacerdotali, di cui la nostra diocesi ha necessità”. Come recita l’invito, “ciascuno, secondo le proprie possibilità è invitato ad accompagnare la preghiera con il digiuno o con un atto di penitenza” partecipando anche venerdì 28 febbraio ad un momento di adorazione eucaristica che si svolgerà in tutte le parrocchie e gli istituti nel territorio diocesano. L’arcivescovo presiederà la preghiera nella basilica dell’Immacolata. Per l’occasione il Centro diocesano vocazioni e l’Ufficio liturgico hanno preparato alcuni sussidi per animare la preghiera. A tutti i fedeli e ai sacerdoti, in particolare, il porporato ha chiesto inoltre che la preghiera continui attraverso le varie proposte già attivate dalla diocesi per far conoscere ai più giovani il seminario. Si tratta di cammini specifici per ragazzi e giovani, iniziative che esistono da tempo e che hanno portato il frutto di alcune vocazioni: il Gruppo Samuel (6-14 anni), il Gruppo Eccomi (15-18 anni), la Comunità residenziale delle Vigne (per i ragazzi delle medie e delle superiori) e il Gruppo Seguimi (per i giovani delle scuole superiori). “Pensare ai sacerdoti di domani – si legge nell’invito – è un atto di responsabilità verso la comunità dei fedeli, affinchè non manchino mai i pastori del popolo di Dio”.