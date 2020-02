Coronavirus Covid-19: task-force ministero della Salute riunita stamane. Confermata efficacia delle misure finora adottate. Rezza (Iss) su caso in Egitto, “attivi i sistemi di sorveglianza”

Si è svolta questa mattina, alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, la riunione della task-force sul Covid-19. È stato verificato il quadro generale internazionale e nazionale. È stata inoltre confermata l’efficacia di tutte le misure fin qui adottate.

Sul caso di contagio al Cairo, Giovanni Rezza dell’Istituto superiore di sanità, ha dichiarato: “Era atteso che un caso in Africa settentrionale arrivasse. La buona notizia è che, sebbene non presentasse sintomi rilevanti, sia stato immediatamente identificato e isolato. Ciò sembrerebbe dimostrare che i sistemi di sorveglianza e controllo messi in atto con supporto dell’Oms da alcuni Paesi africani risultano attivi”.