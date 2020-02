Coronavirus Covid-19: rientrato stamattina in Italia il diciassettenne di grado

“Bentornato a casa Niccolò”. Così il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha salutato, in un tweet, il rientro in Italia del diciassettenne da Wuhan.

Il volo dell’Aeronautica militare sul quale viaggiava Niccolò, il diciasettenne di Grado bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è atterrato stamattina all’aeroporto di Pratica di Mare. Ad accogliere il giovane, oltre alla sua famiglia, c’era proprio Luigi Di Maio che ha commentato: “Promessa mantenuta”. Il ragazzo ha viaggiato in aereo all’interno di una struttura di “alto biocontenimento”. A bordo del Boeing KC-767 dell’Aeronautica militare che ha riportato Niccolò in Italia ha viaggiato anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, assieme a medici e infermieri. Niccolò sarà sottoposto a ulteriori controlli prima di lasciare in ambulanza l’aeroporto verso lo Spallanzani, dove trascorrerà il periodo di quarantena.

Salgono intanto a oltre 1.500 le vittime legate al coronavirus, dopo che ieri altre 139 persone sono morte nella provincia dello Hubei. Sei i medici deceduti a Wuhan. Primo caso rilevato anche in Africa.