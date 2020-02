Cooperazione allo sviluppo: Roma, il 17 febbraio seminario sul rapporto tra finanziamenti Ue a Paesi africani e migrazioni

“La cooperazione allo sviluppo europea e le migrazioni”: questo il titolo del seminario che si terrà lunedì prossimo, 17 febbraio, a partire dalle 14.30 nella Sala cobalto dell’hotel Nazionale in piazza Montecitorio a Roma. Il pomeriggio di studio, organizzato da Concord Italia, il network delle Ong in Europa per lo sviluppo e l’emergenza, punta a porre l’attenzione “lungo le rotte dei finanziamenti, per comprendere come stati spesi i nostri soldi”. In questi giorni, in cui l’Unione europea sta discutendo il prossimo bilancio 2021-2027, nel quale si prevede un aumento dei fondi da allocare alla gestione delle migrazioni lungo le frontiere e alla cooperazione allo sviluppo con i Paesi africani, l’argomento si presenta di grande attualità. Durante il seminario sarà presentata l’inchiesta di The Correspondent, curata anche dal giornalista Giacomo Zandonini. Nella seconda parte del pomeriggio ci sarà una tavola rotonda incentrata su un’analisi e un confronto tra esperti delle Ong, della società civile e rappresentanti istituzionali, sulle prospettive della cooperazione allo sviluppo europea e italiana in materia di migrazioni, con particolare riferimento al prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e ai suoi nuovi strumenti. Rappresentanti delle istituzioni e delle Ong illustreranno le principali fonti di finanziamento europee relative alle politiche di cooperazione allo sviluppo sulle migrazioni in Paesi terzi, offrendo dati aggiornati sul prossimo programma finanziario dell’Unione europea.