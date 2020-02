Uruguay: messa a Montevideo con i politici per l’inizio della legislatura. Ci sarà anche la futura vicepresidente della Repubblica

Numerosi parlamentari ed esponenti politici uruguaiani hanno confermato la propria partecipazione alla messa che sarà celebrata lunedì nella basilica di Nostra Signora del Carmelo di Montevideo dall’arcivescovo, card. Daniel Sturla, all’inizio della nuova legislatura del Parlamento, che si insedierà proprio il 17 febbraio, in seguito alle elezioni dello scorso autunno. Un’adesione non scontata, in un Paese come l‘Uruguay, che ha fatto della laicità e della distanza dalla dimensione religiosa uno dei suoi segni distintivi. Tra coloro che hanno assicurato la loro partecipazione, si legge in una nota dell’arcidiocesi, ci sono la futura vicepresidente Beatriz Argimón e il senatore eletto Guido Manini Ríos, oltre ad altri deputati e senatori, segretari e funzionari amministrativi. “Celebreremo una messa di ringraziamento in cui chiederemo al Signore di illuminare e benedire coloro che lavoreranno nel nuovo periodo parlamentare”, è scritto nel biglietto d’invito emesso dalla parrocchia. La scelta della chiesa della Nostra Signora del Carmelo, chiamata anche La Aguada, come sede per questa Messa ha anche un valore storico e civile: nel 1829 quel tempio ospitò per due mesi le sessioni dell’Assemblea Costituente.