Libri: Roma, presentato “I bambini sono speranza”. Enoc (Bambino Gesù), “aiuta gli adulti a capire che la semplicità del linguaggio ci fa superare gli ostacoli”

“Papa Francesco con i bambini ha un rapporto speciale. Per loro non è mai stanco. Il libro che presentiamo è una espressione di questo legame speciale con loro e con il suo ospedale”. A dirlo è stata Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù durante la presentazione del libro “I bambini sono speranza”, con le frasi del Papa scelte da lui stesso. “Una frase – ha detto – che mi piace nel libro è: ‘Balla adesso che sei un bambino ed esprimi l’allegria che hai nel cuore’ che invita anche noi adulti a sorridere perché i cristiani non sono musoni. Ci sono anche frasi per i bambini malati e di accompagnamento nei momenti finali. Papa Francesco ci insegna che la consolazione vera sta nel sapere che il Padre ha voluto il Figlio crocifisso. Ci vuole coraggio per frequentare il futuro. Il Papa ha detto che a comandare sono i bambini. Speriamo lo siano veramente e che non siano troppo severi”. “Questo libro – ha concluso – può aiutare a riflettere noi adulti facendoci capire che la semplicità del linguaggio ci fa superare gli ostacoli”.