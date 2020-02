Libri: Roma, presentato “I bambini sono speranza”. Card. Tagle, “rappresenta aria fresca, immagini che danno energia e vita”

“Mi piace il libro perché ci sono più immagini che parole. Nel nostro mondo contemporaneo ci sono solo immagini brutte mentre questo libro rappresenta aria fresca, immagini che danno energia e vita”. Così il card. Luis Antonio Tagle, alla prima uscita pubblica a Roma in veste di prefetto della Congregazione per la evangelizzazione dei popoli, in occasione della presentazione del libro “I bambini sono speranza”, con le frasi del Papa scelte da lui stesso. “Il libro – aggiunge – mi riporta alla mia gioventù e ai miei genitori. Non avevamo la televisione ma solo la radio e i libri. Mi manca quel periodo. La vita e i rapporti umani sono diventati molto complicati e il mio cuore grida”. “Nella casa per bambini di strada di Manila visitata dal Santo Padre, prima di partire per venire in Italia, mi hanno chiesto di ricordare al Papa che loro pregano per lui e del bambino che lo ha abbracciato correndogli incontro. Credo che la preghiera dei bambini sia senza speculazione ed è quella che piace al Signore”. Rispondendo alle domande dei bambini presenti, il cardinale ha detto: “Guardandovi sento che il mondo e la Chiesa hanno un futuro. Dove non ci sono più bambini non c’è futuro”.