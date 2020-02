Libri: p. Spadaro (La Civiltà Cattolica), “I bambini sono speranza” è “politico perché parla ai bambini che non sono diplomatici”

“È uno dei libri più belli che abbia curato perché è il più serio”. Lo ha detto padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, in occasione della presentazione del libro “I bambini sono speranza”, oggi all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, arricchito dalle parole di Papa Francesco. “Le frasi raccolte volute dal Papa, sono molto semplici. In realtà è un libro politico perché parla ai bambini che non sono diplomatici, come disse il Papa in una delle sue prime udienze. In loro si vedono tutti i drammi del mondo”. “Di ritorno da Lesbo – ha ricordato – il Papa fece vedere i loro disegni. I ragazzini ci aiutano a capire dove va il mondo e le ferite che il Papa vuole toccare”. Fra le frasi contenute nel libro illustrato da Sheree Boyd, padre Spadaro ne ha scelta una: “Sii felice quando stai insieme agli altri”. “Stare insieme agli altri – ha spiegato – dà gioia. Questo è il manifesto politico perché solo insieme si costruisce un mondo migliore”. Rispondendo ai bambini presenti, studenti dell’istituto Virgilio di Roma, padre Spadaro ha aggiunto: “La speranza si trasmette mettendo energia nelle cose, se si dà il meglio di sé si dà speranza”.