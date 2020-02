Giornata del malato: Fossano, il 19 febbraio incontro su “La solitudine che ferisce, la relazione che cura, una comunità che condivide”

Sarà “La solitudine che ferisce, la relazione che cura, una comunità che condivide” il tema al centro della riflessione che la diocesi di Fossano e l’Ufficio di Pastorale per la salute promuove per mercoledì 19 febbraio in occasione della 28ª Giornata mondiale del malato.

All’incontro, ospitato dalle 17 alle 19 presso il centro congressi “Sala S. Agostino” di Palazzo Righini a Fossano, interverranno Silvio Invernelli, Andrea Gili, direttore del Distretto Nord Est Asl Cn1, il medico di base Maurizio Sarotto, Ornella Giraudo, responsabile del Servizio sociale consorzio “Monviso solidale”, e i rappresentanti di alcune associazioni tra cui Unitalsi e Comunità Papa Giovanni XXIII. Modererà l’incontro don Pierangelo Chiaramello, vicario generale della diocesi.