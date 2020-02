Disabilità: Fondazioni Crt e Paideia, operatori museali a lezione per capire come aiutare tutti a fruire delle opere d’arte

Una formazione specifica per accogliere meglio le persone disabili nei musei e consentire loro di fruire completamente delle possibilità di visita degli stessi. L’iniziativa “Operatori museali e disabilità”, pressoché unica in Italia, è stata avviata a Torino nel 2012 da Fondazione Crt e Fondazione Paideia e adesso sbarca a Milano, alla Pinacoteca di Brera.

Obiettivo della serie di interventi formativi, è quello, spiegano i promotori, di “diffondere e promuovere modelli organizzativi e gestionali capaci di rendere i musei italiani pienamente accessibili a tutti, in primis ai visitatori con bisogni particolari o con disabilità”. Sviluppatosi inizialmente su una dimensione locale e rivolto ai musei del torinese, adesso il progetto coinvolge oltre 130 musei del territorio nazionale e oltre 870 operatori museali.

“Abbattere le barriere culturali, oltre a quelle architettoniche, è un passo importante per aprire realmente i luoghi d’arte a tutti”, dice il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia che aggiunge: “La Fondazione Crt con questo progetto ha sperimentato una modalità innovativa di formazione del personale museale che ha varcato i confini regionali, per approdare e proporsi come buona pratica nel resto d’Italia, anche in un ‘tempio’ di arte e cultura come la Pinacoteca di Brera”. Mentre il direttore della Fondazione Paideia, Fabrizio Serra, si è detto “orgoglioso” di allargare la possibilità di condividere il traguardo di “rendere i musei e gli spazi culturali sempre più attenti ai bisogni di tutti”.

Il primo appuntamento della formazione a Milano è per il 17 febbraio prossimo, seguiranno altri incontri il 24 febbraio e poi il 2 e 9 marzo. Coinvolti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti che affronteranno i temi generali della disabilità ma anche argomenti più specifici come le modalità di approccio per una fruizione migliore delle opere d’arte e delle strutture museali.