Diocesi: San Severo, invito a Papa Francesco a visitare la città

La diocesi di San Severo ha invitato Papa Francesco a visitare la città. L’invito è stato recapitato ieri in Vaticano da una delegazione guidata dal vescovo, mons. Giovanni Checchinato, e dal sindaco, Francesco Miglio, nelle mani dell’Elemosiniere pontificio, card. Konrad Krajewski. Questo il testo reso noto dalla diocesi: “Al Beatissimo Padre abbiamo voluto manifestare la nostra profonda gratitudine per l’attenzione e la vicinanza che ha rivolto alla nostra amata terra – hanno espresso, come desiderio, il pastore della diocesi e il primo cittadino -. Chiediamo il dono della presenza del Santo Padre anche per dare voce ai tanti uomini e alle tante donne che vivono in quest’area del Sud Italia una precarietà più accentuata che altrove”.